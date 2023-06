Munteanu, inizio da incubo per la sua Romania U21. Il viola ancora titolare

Altra partita da titolare, ma un'altra sconfitta. Non ottimo l'inizio dell'Europeo Under 21 per il baby viola Munteanu

Arriva un'altra sconfitta per la Romania Under 21, che anche questa volta in campo ha visto dal 1' l'attaccante della Fiorentina Louis Munteanu. Il giocatore viola, che in estate farà ritorno a Firenze dopo il prestito in patria, ha giocato ancora una volta titolare nella seconda gara degli Europei di categoria, perdendo però anche questa volta. La sconfitta è arrivata a causa di un autogol di un suo compagno di squadra Dican, decisivo per regalare all'Ucraina i tre punti. Per l'attaccante viola 57' in campo, agendo da trequartista alle spalle della punta nel 4-2-3-1.