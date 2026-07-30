VIDEO VN - Valdepenas pronto per le visite. Le prime immagini in divisa viola
Prime parole di Matias Moreno da giocatore del Venezia dopo l'ufficialità del passaggio dalla Fiorentina:
Questa città e questa piazza mi hanno colpito fin dal primo momento. Sono rimasto affascinato dal progetto del Venezia FC e ho percepito fin da subito grande fiducia nei miei confronti. Venezia è una città unica e non vedo l'ora di viverla appieno. Darò il massimo ogni giorno. Sono convinto che possiamo essere una tenace, capace di lottare in ogni partita. Vogliamo regalare soddisfazioni ai nostri tifosi e dare sempre il massimo in campo"
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