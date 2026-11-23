Il Manchester City ha affidato la pesantissima eredità di Pep Guardiola ad Enzo Maresca. Il tecnico italiano sta attraversando un momento complesso, con un punto nelle ultime 4 di Premier, ma la fiducia nel suo operato rimane intatta. Il suo nome è stato avanzato per numerose panchine italiane (tra cui la Fiorentina). Oggi in sala stampa, Maresca è tornato sul tema:

"A marzo, aprile e maggio ci sono stati dei contatti con una squadra italiana ma non con il Napoli. Del Napoli non ho mai sentito il presidente, non ho mai sentito nessuno. Per il calcio italiano, invece, dico che la soluzione non è una. Se siamo dove siamo, c'è da cambiare qualcosa. Ormai sono 15 anni che sono all'estero. Non lo so, secondo me c'è da cambiare tanto. Bisogna essere un po' più coraggiosi. L'Italia, non solo nel calcio, è legato un po' al vecchio. Dopo un Mondiale o un Europeo sfumato si dice che si deve cambiare e non cambia mai nulla”.

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