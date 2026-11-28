Un errore riconosciuto immediatamente, un Mondiale ancora da conquistare e un pronostico che farà discutere.All'indomani del suo 62° compleanno, Roberto Mancini si è raccontato in una lunga intervista concessa a Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. Il commissario tecnico della Nazionale è tornato sulle dimissioni dell'estate 2023, parlando anche dei rapporti con Gabriele Gravina, dei ricordi di Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic e della corsa scudetto.

L'addio alla Nazionale e il pentimento

"Alla base di tutto c'è stata una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Che fosse intenzionato a cambiarmi alle prime difficoltà. Parlavamo da mesi dello staff e io lasciavo perdere, facevo finta di niente, nel frattempo le settimane passavano e i nodi non si scioglievano… Riprendemmo il discorso dopo la Nations League in Olanda e non arrivammo a conclusioni. Poi ci fu un mese di silenzio".

Mancini ha poi ricostruito i primi contatti con l'Arabia Saudita, ammettendo di aver gestito male la situazione:

"Sì, un amico mi aveva chiamato mesi prima dicendo delle cose, prospettandomi una soluzione di quel genere. Io l'avevo anche presa in considerazione, ma io non volevo andarmene, sinceramente. Avrei voluto rimanere, non era mia intenzione lasciare, però a volte succedono delle cose. Penso di aver fatto un errore, soprattutto di valutazione di certi aspetti che andavano trattati. Se l'avessimo fatto probabilmente non sarebbe accaduto nulla. Avrei dovuto prendere un aereo, volare a Roma e chiarirmi col presidente. Ho capito subito di aver commesso un errore. Ma non potevo più tornare indietro".

Vialli, Mihajlovic e il sogno Mondiale

Nell'intervista spazio anche al ricordo di, compagno di tante battaglie e protagonista, insieme a Mancini, del trionfo azzurro all'Europeo: "Lui rimase a Londra, non tornò in Italia perché aveva le cure… Era felicissimo quella sera, felicissimo veramente. Sapeva che non avrebbe avuto molto tempo ancora.".

Poi il ricordo di Sinisa Mihajlovic: "Sì. Sinisa era fantastico e aveva un cuore così, se eri amico suo poteva fare qualsiasi cosa per te".

Dietro l'immagine del serbo, spesso associata a un carattere duro, Mancini racconta una persona diversa: "No, vabbè, ma quella era tutta fuffa perché alla fine era buono come il pane. Amava fare il duro".

Sul sogno di conquistare il Mondiale alla guida dell'Italia, il commissario tecnico non nasconde le proprie ambizioni: "Non puoi cercare di conquistare una cosa se non ci credi fino in fondo".

Scudetto, Mancini sorprende: "Penso la Roma"

In chiusura, il ct azzurro si è sbilanciato anche sulla lotta per il titolo. Alla domanda su chi vincerà il campionato, la risposta è stata secca: ". Avevo molta fiducia nel Napoli all'inizio, però ha avuto troppi infortuni.".