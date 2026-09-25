Sempre più sotto attacco la posizione di Gianni Infantino. La sua gestione della Fifa ha spaccato in due il calcio mondiale, ma il fronte di opposizione sta prendendo piede. Le prime 5 leghe europee (tra cui la Serie A), hanno diramato un duro comunicato a tal proposito:

"Il presidente della FIFA ha ora riconosciuto la necessità di una riforma, ma non è sufficiente limitarsi a valutare cambiamenti superficiali e procedurali all’indomani della FFE: è essenziale una riforma fondamentale della governance per ripristinare chiari confini costituzionali all’interno della FIFA, compresa la certezza che le singole questioni disciplinari rimangano dimostrabilmente isolate da interferenze politiche. Il futuro della FIFA è importante per tutti coloro che hanno a cuore il calcio, perché il nostro sport non può crescere a livello globale se le sue fondamenta vengono minate. Il problema di governance della FIFA va ben oltre il ruolo di un singolo individuo. La questione più ampia è se il presidente della FIFA debba esercitare contemporaneamente un tale potere normativo, commerciale e politico senza efficaci controlli ed equilibri, compreso il consenso delle parti interessate. Più di un decennio fa, a seguito di procedimenti penali che hanno coinvolto alti funzionari del calcio, lo stesso processo di riforma della FIFA ha cercato di affrontare questi problemi – eppure, ancora una volta, il calcio ha subito uno dei più gravi abusi di potere nella storia della FIFA"