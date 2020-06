Lazio, quanti problemi per la gara contro la Fiorentina: la probabile formazione

Serata amara per la Lazio a Bergamo. In vantaggio di due gol, i biancocelesti si sono fatti riprendere e poi rimontare. Complice il ko per 3-2 contro l’Atalanta, la squadra di Simone Inzaghi è scivolata a meno quattro dalla Juventus. Sabato sera i capitolini affronteranno la Fiorentina all’Olimpico. La formazione è un rebus perché Cataldi, ieri sera, si è fermato per una distorsione alla caviglia. Radu e Correa invece hanno chiesto il cambio per affaticamento muscolare e dovranno valutati per la Fiorentina. Sicuri assenti Luis Felipe e Lucas Leiva.

L’unico recuperabile – scrive lalaziosiamonoi.it – è Marusic, che soffre per un’elongazione ai flessori della coscia. Il problema è che ha pochi allenamenti nelle gambe, ma anche in panchina darebbe un’alternativa a gara in corso a Inzaghi. Difficile avere certezze, ma al momento la formazione potrebbe essere con Patric, Acerbi e Bastos davanti a Strakosha. Lazzari e Jony sugli esterni, Parolo play in mezzo a Milinkovic e Luis Alberto e davanti Immobile e Caicedo.