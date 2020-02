L’ Ascoli “dà il benvenuto” a Ranieri…con un nuovo allenatore

Vi abbiamo raccontato nel pomeriggio di come Luca Ranieri abbia esordito con la nuova maglia dell’Ascoli (LEGGI QUI). Subito dopo la gara disputata quest’oggi, a Livorno, i bianconeri hanno annunciato il nuovo allenatore: Roberto Stellone. È lo stesso patron Pulcinelli a dare l’annuncio:

Voglio fare i complimenti alla squadra e a mister Abascal per la bella vittoria di oggi a Livorno. Domani, come avevo annunciato, arriverà ad Ascoli il nuovo tecnico, Roberto Stellone, che condurrà il primo allenamento al Picchio Village. Approfitto per dare il benvenuto a lui e a tutti i nuovi calciatori arrivati: Ranieri, Sernicola, Morosini, Trotta, Marchegiani, Covic, Diogo Pinto ed Eramo.