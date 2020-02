Ottimo debutto per Ranieri nell’Ascoli: il giovane difensore tra i migliori in campo

Inizio di avventura più che positivo con la maglia dell’Ascoli per Luca Ranieri. E non solo per la larga vittoria ottenuta questo pomeriggio dalla squadra marchigiana in casa del Livorno, per 3-0. Il difensore di proprietà della Fiorentina è stato subito schierato come titolare da Guillermo Abascal, mister dei bianconeri, ed il mancino cresciuto nelle giovanili gigliate lo ha ripagato con un’ottima prestazione, sicura e pulita negli interventi. Lo spezzino è stato impiegato come centrale di sinistra nella difesa a quattro dell’Ascoli, un po’ come aveva fatto Vincenzo Montella con lo stesso Ranieri durante la tournée americana la scorsa estate.