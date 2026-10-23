A pochi giorni dalla delicata trasferta di San Siro, l'ex centrocampista di Inter e Fiorentina Cristian Brocchi ha analizzato lo stato di salute della formazione gigliata. Raggiunto dai microfoni di Sitiscommesse.com, l'attuale opinionista televisivo non ha nascosto la complessità del momento attraversato dal club viola, indicando però nella guida tecnica e nella coesione dello spogliatoio le sole vie d'uscita possibili.

"Fiorentina, la classifica recita allarme: la piazza è in fermento"

Brocchi ha subito evidenziato il contrasto tra le ambizioni estive della piazza e la dura realtà dei numeri in classifica, che vedono i viola impantanati nei bassifondi:

La Fiorentina rischia grosso, perché dopo la passata stagione tutti si aspettavano di vivere un’annata molto più tranquilla, che potesse portarla a giocarsi un posto in Europa. Invece, si ritrova più o meno nella stessa situazione dell’anno scorso. La piazza è in fermento, perché merita di giocarsi qualcosa di diverso. Dopo un’altra sconfitta come quella col Como, andare a Milano contro l'Inter non sarà quello che l’allenatore Vanoli sperava. Sarà una partita complicata e, se la Fiorentina dovesse uscire da San Siro senza punti, si riaprirebbero sicuramente delle ferite che erano state rimarginate l’anno scorso, ma che potrebbero tornare a far male.

Gli episodi arbitrali e la forza dell'Inter

Nel corso dell'intervista, l'ex mediano ha commentato anche le proteste emerse nell'ultimo turno contro il Como, sia in occasione della rete lariana sia sul gol annullato a Pongracic:

Penso che gli errori arbitrali possano incidere nei momenti di difficoltà, perché quando si perde una partita e magari un episodio arbitrale sfavorevole ha condizionato il risultato, si ha la sensazione che tutto vada storto.

Il giudizio di Brocchi sulla formazione di Chivu è perentorio, ma lascia uno spiraglio per chi saprà approfittare delle fisiologiche pause dei nerazzurri:

L'Inter è la squadra più forte in assoluto. A volte ha dei momenti di disattenzione, secondo me, perché quando ti senti così forte pensi sempre che il compagno possa aiutarti a risolvere la situazione. Non penso però che dipenda da un problema energetico, perché la rosa ha una completezza incredibile.

Il lavoro di Vanoli per la svolta

In chiusura, Brocchi ha espresso massima fiducia nel lavoro del tecnico viola, invitando la squadra a compattarsi per superare il momento delicato:

La Fiorentina deve guardare soprattutto alla forza del proprio gruppo, che a mio avviso può fare meglio di quanto stia facendo. Inoltre, è allenata da un tecnico che conosce molto bene la piazza e i suoi momenti delicati. È un grande lavoratore e dovrà concentrarsi su questi aspetti.