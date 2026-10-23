Fabio Galante è intervenuto a 30° minuto per parlare del momento complicato della Fiorentina, a pochi giorni dalla sfida contro l’Inter. L’ex difensore ha riconosciuto il valore dei nerazzurri, sottolineando però come il campo possa ribaltare i pronostici:

Inter superiore sulla carta

“La vittoria in Champions League in dieci è sicuramente una grande iniezione di entusiasmo, a maggior ragione contro uno Shakhtar che ha disputato un’ottima partita. Detto questo, credo che domenica, sulla carta, l’Inter sia superiore alla Fiorentina. Abbiamo però visto infinite volte che la carta è una cosa e il campo un’altra. La Fiorentina verrà sicuramente a giocarsela, mettendo in campo tutte le sue armi migliori, e secondo me ne ha diverse. Se però l’Inter gioca come sa, diventa dura per tutti. La partita dipenderà anche dall’atteggiamento dei nerazzurri. Giocare all’ora di pranzo è particolare, ma, con il campionato già ben avviato, è una sfida importante per entrambe le squadre. L’Inter quest’anno prende molti gol, anche se i giocatori sono praticamente gli stessi degli ultimi anni. Credo sia una questione di sistema e di quanto centrocampo e attacco riescano ad aiutare la difesa”.

I problemi difensivi viola

“I problemi che ho citato per l’Inter valgono anche per la Fiorentina. Individualmente, i giocatori nerazzurri sono più forti, ma credo che anche i viola abbiano difficoltà ad aiutarsi tutti. Ho visto gol subiti con troppa fragilità. Anche De Gea, che negli anni passati faceva miracoli, ha commesso un paio di errori. A Milano servirà una buona fase difensiva collettiva, perché le frecce nell’arco di Chivu sono tante e la difesa viola dovrà disputare un’ottima partita”.

La Fiorentina ha tutto per uscirne

“È vero che è difficile battere l’Inter in casa, ma le partite vanno giocate. Basta vedere la sfida contro il Brugge, che sembrava una passeggiata e che alla fine i nerazzurri hanno perso. La Fiorentina ha giocatori che possono metterli in difficoltà. L’Inter è più forte, ma deve dimostrarlo: giocando ogni tre giorni non è facile mantenere sempre la massima concentrazione. Dovrà essere la squadra di Chivu a indirizzare la partita sui binari favorevoli.

Nessuno si sarebbe aspettato di vedere la Fiorentina penultima dopo sette giornate. Purtroppo la situazione è questa e bisogna uscirne con l’allenatore, il gruppo e i tifosi. Per superare momenti del genere c’è davvero bisogno di tutti. Secondo me la Fiorentina ha tutto per riuscirci e, oggi, vedo squadre più deboli”.