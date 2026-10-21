Un'altra crisi in casa Sampdoria. Corradi è stato esonerato, e Iachini è uno dei nomi sondati
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Un altro avvio da dimenticare per la Sampdoria. Dopo la sconfitta contro l'Arezzo, i doriani hanno scelto di esonerare Bernardo Corradi, visto l'ultimo posto in classifica. Marco Giampaolo sembrava il candidato principale per la panchina, ma alla fine l'affare è naufragato. E cos' la dirigenza sta sfogliando la propria margherita.
Secondo la Gazzetta dello Sport, uno dei candidati sarebbe Beppe Iachini (che portò la Samp in A nel 2012). La proprietà ha sondato il terreno, ma in corsa ci sono anche altri profili come: Michele Mignani, Luca D’Angelo e Fabio Caserta,
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