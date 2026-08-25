Il figlio del tecnico della Fiorentina, Filippo, è vicino al Crotone

Redazione VN
ROMA STADIO OLIMPICO SERIE A ROMA VS FIORENTINA

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Per un Grosso che allena ce n'è uno che gioca. Il Crotone è vicino a Filippo Grosso, centrocampista classe 2006 del Frosinone, figlio del tecnico della Fiorentina Fabio. Curiosità, il figlio di Fabio è un classe 2006, l'anno in cui papà Fabio divenne campione del mondo segnando il rigore decisivo contro la Francia che valse il quarto trionfo azzurro ai Mondiali. Lo riporta Alfredo Pedullà.

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