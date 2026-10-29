Come rivelato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la battuta d'arresto maturata in Liguria ha scosso profondamente l'ambiente bianconero. Il 2-0 incassato contro il Genoa ha spinto i vertici del club a intervenire tempestivamente per invertire la rotta: nelle ore successive al match si è tenuto un fitto e decisivo confronto diretto tra l'amministratore delegato Giovanni Carnevali e la squadra, un faccia a faccia volto a responsabilizzare il gruppo in vista di una fase delicatissima della stagione.

La decisione di Spalletti: ritiro al JMedical prima del Napoli

In pieno accordo con la dirigenza, l'allenatore Luciano Spalletti ha deciso di blindare la squadra per ritrovare la necessaria concentrazione. A partire da domani la Juventus andrà infatti in ritiro anticipato al JMedical per preparare il big match di questa domenica sera alle 20:45 all'Allianz Stadium contro il Napoli.

Il percorso verso la Fiorentina prima della sosta

La decisione di compattare l'ambiente serve a ritrovare continuità e punti pesanti in un finale di ciclo infuocato. Dopo la sfida interna contro i partenopei, la Juventus si proietterà infatti verso l'attesissimo appuntamento di domenica 8 novembre allo stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina, ultimo turno di campionato prima della sosta per le Nazionali.