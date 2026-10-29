Dopo il ko nel turno infrasettimanale a Genova, la Juve va in ritiro per la sfida col Napoli, prima del match contro la Fiorentina

Redazione VN
Fleetwood Town v Arsenal - Carabao Cup Fourth Round

VIDEO - Figuraccia Arsenal: eliminati in Carabao da una squadra di quarta serie

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

Come rivelato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la battuta d'arresto maturata in Liguria ha scosso profondamente l'ambiente bianconero. Il 2-0 incassato contro il Genoa ha spinto i vertici del club a intervenire tempestivamente per invertire la rotta: nelle ore successive al match si è tenuto un fitto e decisivo confronto diretto tra l'amministratore delegato Giovanni Carnevali e la squadra, un faccia a faccia volto a responsabilizzare il gruppo in vista di una fase delicatissima della stagione.

La decisione di Spalletti: ritiro al JMedical prima del Napoli

In pieno accordo con la dirigenza, l'allenatore Luciano Spalletti ha deciso di blindare la squadra per ritrovare la necessaria concentrazione. A partire da domani la Juventus andrà infatti in ritiro anticipato al JMedical per preparare il big match di questa domenica sera alle 20:45 all'Allianz Stadium contro il Napoli.

Juventus Press Conference

Il percorso verso la Fiorentina prima della sosta

La decisione di compattare l'ambiente serve a ritrovare continuità e punti pesanti in un finale di ciclo infuocato. Dopo la sfida interna contro i partenopei, la Juventus si proietterà infatti verso l'attesissimo appuntamento di domenica 8 novembre allo stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina, ultimo turno di campionato prima della sosta per le Nazionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti