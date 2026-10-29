Luciano Spalletti ha analizzato la situazione della Juventus dopo la sconfitta con il Genoa

Redazione VN
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La Juventus cade a Marassi contro il Genoa per 2-0. Luciano Spalletti, in conferenza stampa post-partita, ha analizzato così la sconfitta dei suoi:

Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi Poi io sono aperto a parlare di qualsiasi cosa di squadra, di comportamento e di gioco in campo. Ma se dobbiamo parlare di difficoltà che abbiamo avuto stasera è abbastanza facile. Non siamo stati al livello di impatto fisico e di duello. Bisogna per forza che faccia qualche cosa di differente.

Ancora Spalletti in panchina?

Dal mio punto di vista, penso di essere ancora la persona giusta per dare una scossa alla squadra. Secondo me sarebbe difficile per chiunque per la situazione attuale. Però di possibilità ci sono. Penso di avere qualche vantaggio perché conosco la provenienza di questa cosa qui e conosco i miei calciatori. È una valutazione poi che può fare chiunque. Si accetta il pensiero di chiunque.
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