Italiano: “Un onore vincere il Maestrelli, con lo Spezia compiuta un’impresa”

Il tecnico viola ringrazia la sua ex-squadra per il premio personale vinto a Montecatini

Vincenzo Italiano non dimentica il suo passato e nel video trasmesso durante la serata del Trofeo Maestrelli a Montecatini Terme riguardante la sua premiazione - l'intervento del mister viola era stato registrato in precedenza a causa della sua assenza alla manifestazione - ci tiene a ringraziare anche lo Spezia per l'ottenimento di questo premio personale. "Sono onoratissimo, questo è un qualcosa di molto importante per me, considerandone appunto il prestigio. Ovviamente questo trofeo deve essere condiviso con tutti i ragazzi dello Spezia, con i quali lo scorso anno abbiamo realizzato una vera e propria impresa (la salvezza e la permanenza in Serie A, n.d.r.)". A ritirare il premio per Italiano c'era il suo collaboratore Stefano Melissano.