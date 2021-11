FOTO VN – Anche Melissano a Montecatini per ritirare il premio di Italiano

L'uomo di fiducia del tecnico viola presente nella città termale per il Trofeo Maestrelli

Come vi avevamo già raccontato questo pomeriggio, Vincenzo Italiano ha vinto il Trofeo Maestrelli edizione 2021. A rappresentare il tecnico gigliato, ma anche la Fiorentina, in quel di Montecatini Terme c'era Stefano Melissano, uomo di fiducia dell'allenatore gigliato e componente del suo staff. Ovviamente Italiano non ha potuto presenziare all'evento organizzato nella città termale in quanto impegnato nella preparazione della sfida contro la Sampdoria, in programma domani alle 18:30.