Fiorentina, Italiano vince il Trofeo Maestrelli

Il riconoscimento per l'allenatore della Fiorentina

Il Trofeo Maestrelli 2021 è stato vinto da Vincenzo Italiano. Secondo quanto si apprende da Radio Sportiva l'allenatore della Fiorentina porta a casa lo speciale riconoscimento grazie alla grande salvezza ottenuta con lo Spezia e a questo inizio di stagione complessivamente positivo sulla panchina della Fiorentina. In passato anche altri ex tecnici viola come Cesare Prandelli e Vincenzo Montella sono riusciti a mettere le mani sul Maestrelli.