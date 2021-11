Fiorentina-Sampdoria, le probabili formazioni per la sfida di domani

Appena archiviata la sconfitta di Empoli, la Fiorentina è pronta a tornare in campo. Domani alle 18,30 arriva al Franchi la Sampdoria ed è lecito attendersi qualche cambio da parte di Vincenzo Italiano . Ancora out Nastasic, Benassi e Pulgar, improbabile il rientro di Dragowski tra i pali, mentre ha buone chance di tornare titolare Nico Gonzalez in attacco . Qualche variazione prevista anche in difesa e a centrocampo.

Venuti e Igor si candidano per far rifiatare Odriozola e Martinez Quarta nel pacchetto arretrato. A centrocampo ci sono i dubbi maggiori, con Maleh e Amrabat che si sfidano per una maglia da titolare, a maggior ragione dopo lo stop di Castrovilli. Occhio anche a Bonaventura che potrebbe osservare un turno di riposo. In attacco l'unico sicuro è Vlahovic, probabile stop per Callejon. Si giocano due maglie Nico Gonzalez, Saponara e Sottil.