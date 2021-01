Italiano su Saponara: “E’ motivatissimo, ma non in grande condizione. Il ruolo…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby ligure contro la Sampdoria, il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha parlato anche di Riccardo Saponara, appena arrivato dalla Fiorentina (parole riprese da spezia1906.com):

E’ motivatissimo. Non è in grande condizione, stiamo cercando di gestirlo bene. Lo sfrutteremo per quello che può darci nell’immediato. Gli piacerebbe giocare sull’esterno, a sinistra, in modo da poter entrare dentro al campo per duettare con la nostra prima punta. Possiamo aver bisogno della sua qualità e intelligenza, speriamo di poterlo avere presto al meglio.