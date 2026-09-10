Il nuovo incarico per Ciro Immobile nella Nazionale italiana Under 16

Redazione VN
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VIDEO VN - Angeloni: "Vanoli il tecnico viola che ha impiegato più giovani"

La Nazionale Under 16 torna a Coverciano per una prestigiosa doppia sfida contro i pari età della Spagna, in programma martedì 15 e giovedì 17 settembre. Due appuntamenti importanti per gli Azzurrini allenati da Giovanni Costantino, chiamati a confrontarsi con una delle selezioni più competitive del panorama internazionale. Le due gare rappresenteranno un’occasione preziosa per mettere alla prova il gruppo e proseguire nel percorso di crescita dei giovani talenti italiani. La grande novità, però, riguarderà lo staff e, in particolare, il ruolo di capo delegazione. Per la doppia sfida contro la Spagna sarà infatti presente Ciro Immobile, fortemente voluto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. L’ex attaccante della Nazionale porterà così la propria esperienza al servizio dei più giovani, affiancando la squadra in un momento significativo della stagione e diventando una figura di riferimento per gli Azzurrini dentro e fuori dal campo.
Genoa CFC v Bologna FC 1909 - Serie A

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