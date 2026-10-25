Giovedì la sfida contro la Fiorentina
VIDEO VN - La tenuta mentale di questa Fiorentina non è da Serie A
Infortunio per l'Atalanta, prossima avversaria della Fiorentina. Bellanova ha lasciato il campo al 29' per un problema muscolare. L'esterno di Sarri probabilmente salterà la sfida contro la Fiorentina di giovedì al Franchi.
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