Giovedì la sfida contro la Fiorentina

Redazione VN
FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

VIDEO VN - La tenuta mentale di questa Fiorentina non è da Serie A

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Infortunio per l'Atalanta, prossima avversaria della Fiorentina. Bellanova ha lasciato il campo al 29' per un problema muscolare. L'esterno di Sarri probabilmente salterà la sfida contro la Fiorentina di giovedì al Franchi.

AFC Ajax v Atalanta BC - UEFA Conference League 2026/27 League Phase MD2

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