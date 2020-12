In Curva Fiesole uno striscione per la piccola Violante

Mercoledì 1 dicembre è venuta a mancare Violante, una bambina di 10 giorni figlia di un membro di “quelli di covo” Facenti parte del gruppo Marasma Viola di Scandicci e questa immane tragedia ha colpito molto i cuori di tutti gli amici dei genitori della piccola scomparsa. Per ricordare il piccolo angelo questa mattina i ragazzi di “quelli di covo” hanno appeso uno striscione ai piedi della curva Fiesole con la scritta “Piccolo angelo volato via… ciao Violante … quelli di covi”

L’iniziativa è stata appoggiata in toto dalla dirigenza viola e in particolare da Joe Barone che si è mosso in prima persona. Questa sera prima dell’inizio della partita il capitano della Fiorentina German Pezzella poserà un mazzo di fiori sotto lo striscione per ricordare la piccola Violante. Anche la redazione di Violanews partecipa al dolore dei genitori della piccola ed è vicina a tutti i ragazzi del gruppo.