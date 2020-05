Il nuovo stadio, l’ipotesi Campi e le intenzioni di Commisso: questione di “coerenza”

Una questione di “coerenza”. Così, in sostanza, il sindaco Dario Nardella ha commentato oggi la possibilità di veder sorgere il nuovo stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio: “La storia della Fiorentina è legata a Firenze. Firenze e la Fiorentina sono un tutt’uno e dunque bisogna essere coerenti con questo concetto”, ha dichiarato il primo cittadino. Viene da chiedersi cosa si intenda per “coerenza”, termine soggetto a interpretazioni e, talvolta, dai confini labili.

Vero che storicamente il legame tra Firenze e la Fiorentina è passato (e passa) anche attraverso la presenza del Franchi sul territorio comunale, ma, viste le difficoltà riscontrate nelle ipotesi Mercafir e ristrutturazione del Franchi, non sarebbe forse “coerente” con il percorso di crescita della società (e di riflesso della squadra) prendere in considerazione anche la possibilità di costruire un nuovo impianto a pochi chilometri dalla città? Non sarebbe “coerente” con il buon senso ascoltare anche il parere delle persone invece di rifugiarsi preventivamente dietro ai massimi sistemi? I numeri emersi dal nostro sondaggio parlano chiaro: LEGGI. Non è populismo, si tratta solo di andare oltre un discorso apparentemente solo di principio. Almeno così ci è stato presentato stamattina. Se poi gli ostacoli sono altri, parliamone, ma con la massima chiarezza.

A proposito di “coerenza”, cambiamo soggetto ma non argomento e vi poniamo un’ultima domanda: un imprenditore del calibro di Commisso può davvero mollare la Fiorentina a meno di un anno dal suo arrivo e dopo aver investito decine e decine di milioni di euro nell’acquisto del club, nella progettazione e la futura realizzazione del centro sportivo e nelle ultime due sessioni di calciomercato? Certezze non ne abbiamo, soprattutto pensando a quanto sia seccante trovarsi davanti una strada irta di ostacoli, ma forse una riflessione è giusto farla. In attesa della presa di posizione del numero uno viola.