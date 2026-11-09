VIDEO VN - Di Dio: “Fiorentina in crescita? Ecco cosa mi aspetto e da chi”

C’era anche Franco Mastantuono tra i 25 finalisti del Golden Boy 2026, il prestigioso riconoscimento ideato da Tuttosport e assegnato ogni anno al miglior calciatore Under 21 impegnato nei campionati europei. Il talento argentino della Fiorentina era uno dei tre rappresentanti della Serie A presenti nella lista, insieme a Rodrigo Mora della Roma e Kerim Alajbegovic della Juventus.

A conquistare il premio è stato però Pau Cubarsí, difensore del Barcellona, che ha preceduto una concorrenza di alto livello, con Yan Diomande e Warren Zaïre-Emery sul podio. Per Mastantuono resta comunque la soddisfazione di essere entrato tra i migliori giovani del panorama calcistico europeo. La cerimonia di consegna del riconoscimento al vincitore si terrà il prossimo 14 dicembre a Torino.