FOTO VN – Stankovic all’avanguardia: il dispositivo che monitora i calciatori

Il Ferencvaros di Dejan Stankovic, prossimo avversario della Fiorentina in Conference League, si allena sfruttando le ultime tecnologie: come si vede dallo scatto realizzato dal nostro inviato a Budapest, a bordo campo è presente un dispositivo che misura e riporta tutti i parametri dei calciatori sotto sforzo. Questo aiuterà il tecnico serbo ex Samp a prendere le decisioni migliori in fase di schieramento formazione.