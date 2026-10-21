L’Inter, prossima avversaria della Fiorentina domenica, affronta oggi lo Shakhtar in Champions League con diversi dubbi di formazione. Chivu ha scelto Martinez in porta, rinviando il debutto di Provedel, mentre in difesa si va verso la conferma del terzetto Bisseck-Akanji-Bastoni, viste le alternative limitate.

I cambi rispetto alla gara di Bologna riguarderanno soprattutto fasce e centrocampo. Carlos Augusto dovrebbe far rifiatare Dimarco, mentre a destra è previsto il ritorno di Diouf, con Spence come alternativa. In regia tornerà Calhanoglu e Mkhitaryan, ex della sfida, è un candidato forte per completare la mediana.

In attacco appare difficile la rinuncia a Thuram. Al suo fianco dovrebbe trovare spazio Bonny, finora già capace di incidere entrando dalla panchina. Lo scrive il Corriere dello Sport.