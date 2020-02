Fiorentina col fiato sul collo: aggancio Lecce, occhi sul Dall’Ara. E domani vietato perdere

La fine del mercato, lo strascico delle polemiche post Juve e la questione stadio: a qualcuno deve essere sfuggito, ma la Fiorentina è quattordicesima in classifica con appena 25 punti. Da oggi pomeriggio, dopo la vittoria aggancia-viola del Lecce (in vantaggio negli scontri diretti con la Fiorentina ma in svantaggio in quelli con l’Udinese), a pari merito con le due squadre che le stanno in coda solo per differenza reti. Con l’obbligo di tifare Bologna nella gara del Dall’Ara tra felsinei e Genoa (terzultimo a quota 19 punti). Manca ancora tanto alla fine del campionato, nessun dramma, ma sicuramente il quadro non è dei più belli.

E non è tutto, perché se consideriamo che a separare il terzetto che comprende la squadra di Iachini dalla zona retrocessione c’è solamente la Sampdoria (a -2), portare via almeno un punto nello scontro diretto di domani diventa quasi un obbligo. Per la testa, prima di tutto, ma a questo punto anche per compiere il primo passo per staccarsi da quella zona pericolo che sembrava definitivamente abbandonata dopo la vittoria di Napoli. Perché in 40 giorni non si può pretendere il lavoro di anni, ma una terapia d’urto è quanto mai necessaria onde evitare di ritrovarsi in situazioni spiacevoli. Il recente passato insegna…