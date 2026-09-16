La nuova FIGC guidata da Giovanni Malagò va verso il commissariamento. Il motivo? Un vizio di forma al momento della presentazione delle candidature. È questo che è emerso dalla Giunta di ieri al termine della quale il Consiglio Nazionale del Coni ha chiesto di votare appunto il commissariamento della Federcalcio.

Ai microfoni di Sky Sport, lo stesso Malagò ha commentato:

È un momento complicato, ingiustamente e sorprendentemente complicato. Tante parole in libertà e tante prese di posizione non sono assolutamente giuste nel modo più assoluto. Si affronterà anche questa partita. Se sono fiducioso? Lo sono di natura, sarei un autolesionista se non lo fossi, non mi sarei avventurato in questa nuova partita. Devo dire che non mi aspettavo una situazione così complessa soprattutto dal fuoco amico, da persone che hanno avuto non solo la mia amicizia ma anche il mio supporto. Fa parte della vita, guardiamo avanti con fiducia.