Sportmediaset riporta aggiornamenti riguardo alle candidature per la presidenza della FIGC. Sono state ammesse, infatti, le candidature alla presidenza della Federcalcio di Giovanni Malagò e Adriano Galliani. Corredate dai rispettivi programmi, le due candidature erano state depositate entro il termine stabilito dal regolamento, ovvero 40 giorni prima dell'Assemblea Elettiva convocata per lunedì 14 dicembre (ore 8.30 in prima convocazione, ore 11 in seconda convocazione) presso l'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino. Lo rende noto la Figc, spiegando che la "candidatura di Malagò è stata sottoscritta dai delegati delle società di Serie A, mentre quella di Galliani è stata sottoscritta dai delegati degli Atleti e Tecnici". Malagò, al momento, può contare anche sull'appoggio della Fiorentina, oltre a Bologna, Frosinone, Genoa, Lecce, Monza, Napoli, Parma, Roma, Torino, Udinese.

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