Nuovo stop forzato per Nicolò Zaniolo. L'attaccante dell'Udinese, costretto nei giorni scorsi a lasciare il ritiro della Nazionale italiana a Coverciano a causa di problemi fisici, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra.

Il club friulano ha diramato una nota ufficiale sulle condizioni del calciatore: "Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo a Udine e sarà a disposizione nel giro di 3/4 settimane". Per Zaniolo si tratta del secondo infortunio della stagione, arrivato dopo lo stiramento alla coscia rimediato lo scorso 23 agosto.