L'ex attaccante della Fiorentina Amauri Carvalho de Oliveira, per tutti Amauri, ha partecipato alla partita di addio al calcio di Fabrizio Miccoli al Renzo Barbera di Palermo. Nella formazione di Miccoli in campo, oltre a lui, anche altri ex gigliati: Josip Ilicic, Fabio Liverani, Giulio Migliaccio, Federico Balzaretti, Salvatore Sirigu, Nuno Gomes e Valeri Bojinov. Ecco di seguito il gol realizzato dall'ex punta italo-brasiliana e riportato da Dazn.

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