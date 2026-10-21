Stefano Pioli è nella lista di Carnevali in caso di addio di Spalletti
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Stefano Pioli potrebbe rientrare tra i candidati alla panchina della Juventus qualora la situazione con Luciano Spalletti precipitasse. L’ex tecnico della Fiorentina sarebbe un possibile profilo da traghettatore, con la possibilità di giocarsi le proprie carte ma senza garanzie per il futuro.
La società bianconera, tuttavia, non vorrebbe cambiare subito allenatore. L’amministratore delegato Giovanni Carnevali ha ribadito più volte la volontà di proseguire con Spalletti, dal quale si attendono segnali di crescita nelle prossime partite.
Se il cambio diventasse inevitabile, le strade sarebbero due: affidarsi a Pioli o a un altro traghettatore, oppure aprire immediatamente un nuovo ciclo. Per questa seconda ipotesi, l’unico nome sul tavolo sarebbe quello di Antonio Conte. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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