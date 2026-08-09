L'intervista all'ex terzino viola, fermo da dicembre a seguito di un grave infortunio
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In un'intervista a tuttomercatoweb.com, l'ex terzino della Fiorentina Lorenzo Venuti, cresciuto nel settore giovanile viola, parla di presente e futuro. Ecco alcuni passaggi:
Questi mesi sono stati duri ma l'obiettivo era riprendersi il prima possibile dall'infortunio (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, ndr), ho lavorato a testa bassa a Firenze per avere accanto anche gli affetti. Adesso vorrei far parte di un progetto ambizioso, non mi interessa fare il compitino. Chi mi ha cambiato in carriera? Sicuramente De Zerbi, un domani quando smetterò vorrei fare l'allenatore e questo grazie a lui. Anche Italiano è stato un tecnico per me molto importante, è un grande professionista e prepara le partite in modo perfetto. La nuova Fiorentina? Sono curioso, molto, di vedere all'opera Mastantuono.
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