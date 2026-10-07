Avvicendamento a breve sulla panchina della Turchia. Montella va verso l'esonero

Redazione VN
Opening Ceremony - Milano Cortina 2026 Winter Paralympic Games: Day 0

Malagò chiarisce: "Incomprensioni con Bonfiglio? Eufemismi..."

Italia fatale per Vincenzo Montella. Secondo quanto riportano i media turchi, infatti, il ct dirà presto addio alla nazionale dato che la federcalcio anatolica ha deciso di esonerarlo. Per lui è pronta una buonuscita, si legge su gazzetta.it, di poco meno di un milione di euro.

L'ex viola chiude così un'esperienza di tre anni. Al suo posto è in pole Arda Turan per sedere sulla panchina.

Montella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti