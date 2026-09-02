Luca Toni ha ricordato la sua esperienza in maglia viola
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Luca Toni, ai microfoni della Fiorentina, ha parlato della sua esperienza in maglia viola in occasione della sfida tra le All Stars Viola e le Legends di Operazione Nostalgia:
Abbiamo ringraziato Commisso perché siamo una bella banda. Ritrovare tanti ex compagni con qualche chilo e anno in più è sempre bello, eravamo un gruppo fantastico. Ti accorgi di aver fatto parte della storia della Fiorentina quando vieni in questo pranzo e vedi certi giocatori e tante generazioni, ma con un'unica passione: la viola.
Firenze
Qui ci sono poche gioie, ma il pubblico è sempre attaccato alla squadra e vuole l'amore per la maglia. Ti lascia qualcosa. Firenze è una città stupenda, qui i mugugni diventano applausi se fai un gran gol. Devi avere personalità per giocare in questa piazza, ma ti dà tanto. I calciatori devono essere abituati alle pressioni.
Un messaggio ai tifosi
Grazie per i miei anni trascorsi qui perché sono stati fantastici. Quando passi da qua ti rimane qualcosa. Qui abbiamo lasciato un segno.
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