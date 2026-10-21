Amrabat poteva rimanere al Manchester United? Ten Hag ha le idee chiare
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Erik Ten Hag è tornato a parlare, due anni dopo il suo esonero dal Manchester United. Da Ronaldo a McTominay, le decisioni prese sotto il suo mandato hanno suscitato spesso scalpore. L'olandese a The Athletic ha parlato anche di Sofyan Amrabat, arrivato in prestito dalla Fiorentina, e schierato a sorpresa nella vittoriosa finale di Fa Cup:
"Non tutto viene a galla a Carrington (centro sportivo dello United). Questo è il mio caso; ho sorpeso la stampa anche nella finale di FA Cup, e spesso ci ho azzeccato, per esempio schierando Amrabat. Volevo tenere Sofyan, loro no. Penso che abbia fatto un ottimo lavoro allo United"
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