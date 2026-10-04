Andrea Stramaccioni, è intervenuto ai microfoni de Il Messaggero per analizzare il nuovo corso dell’Italia targata Roberto Mancini. Tra i giovani che hanno maggiormente convinto l’ex allenatore dell’Inter c’è anche Michael Kayode, protagonista di un esordio da sogno con la nazionale maggiore.

Alla domanda sui nuovi giocatori che lo hanno maggiormente convinto, Stramaccioni ha indicato diversi profili, partendo proprio dal terzino ex-viola in forza adesso al Brentford:

“Doumbia ha convinto, Zoma avrà tempo, Kayode per me, se resta umile com’è può diventare uno dei terzini destri più forti del mondo. Ne sono convinto. Romano ha pagato i primi 30 minuti brutti come del resto i suoi compagni, ma di sicuro potenziale. Bene Ruggeri a Bursa. Vergara è entrato molto bene ma era una fase difficile della gara, con la qualità che ha lo aspetto nelle prossime partite incisivo negli ultimi metri”.

Stramaccioni ha poi dedicato parole positive anche ad altri giovani azzurri, a partire da Giorgio Scalvini e Sebastiano Esposito:

“Vanno anche sottolineate le due partite di Giorgio Scalvini, roccioso e attento nella coppia con Bastoni. Sembrava un veterano ma era il più giovane in campo dopo Kayode e Pio. Poi menzione speciale anche per Seba Esposito: quando lo vedo così concentrato e motivato penso che possa alzare il livello”.