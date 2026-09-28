Gonzalez sarebbe favorevole a prolungare il contratto
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Nico Gonzalez è passato dall’essere un possibile partente a una pedina importante per la Juventus. Prima della gara contro il Parma del 29 agosto, l’ex Fiorentina sembrava vicino all’addio, con l’Atletico Madrid tra le possibili destinazioni. Il gol segnato nel successo per 2-0 contro gli emiliani ha cambiato le valutazioni del club.
Nelle ultime ore di mercato, la Juventus ha preso in considerazione soltanto offerte vicine ai 40 milioni di euro. Una scelta apprezzata da Luciano Spalletti, che stima Gonzalez per la sua capacità di ricoprire più ruoli in attacco.
Secondo il Corriere dello Sport, il club ha avviato nuovi contatti con l’entourage dell’argentino per discutere un possibile rinnovo. Gonzalez sarebbe favorevole a prolungare il contratto; l’operazione consentirebbe alla Juventus anche di ridistribuirne il peso economico.
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