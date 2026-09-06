L'ex attaccante viola è andato a segno di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Bologna però sotto nel punteggio
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Si sblocca alla terza gara con il Bologna Roberto Piccoli. L'ex centravanti viola regala il momentaneo pareggio dei rossoblu con il Sassuolo grazie ad un colpo di testa ben indirizzato sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Corner dalla sinistra di Miranda, stacco sul primo palo del numero 91 e palla indirizzata sul lato opposto che non dà chance a Muric di arrivarci. Specialità della casa, ma Bologna sotto nel punteggio.
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