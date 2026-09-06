Come già anticipato in mattinata, la posizione di Fabio Grosso - al momento - non è ancora in discussione, anche se la Fiorentina non è certo contenta dell'avvio di campionato shock che ha portato tre sconfitte in tre partite e ben nove gol subiti. Un dettaglio in più lo fornisce Gazzetta.it, che rivela come al tecnico viola sia stata data fiducia a tempo, almeno fino alla sosta. Se poi la squadra non avrà invertito la rotta a livello di risultati è inevitabile che, come vuole la tradizione, l'allenatore sarà il primo tassello a saltare.

Come spiega l'edizione online della rosea "la prossima sosta può essere la deadline perché ci sarà il tempo di scegliere e cambiare eventualmente una nuova guida tecnica quindi la sensazione è che Grosso abbia ancora almeno tre sfide a disposizione: a Venezia venerdì, in Coppa Italia con il Pisa il 15 settembre e infine il Napoli. Dopo questo tris sarà dentro o fuori".