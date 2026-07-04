L'Egitto ha raggiunto uno storico record qualificandosi per la prima volta nella sua storia agli ottavi di finale del Mondiale. Il passaggio del turno è avvenuto grazie alla vittoria contro l'Australia ai rigori.
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Salah esulta per l’approdo agli ottavi dell’Egitto: “Era la partita della vita”
La Nazionale egiziana, per la prima volta nella storia, si è qualificata agli ottavi
Tra i protagonisti c'è l'ex viola Mohamed Salah che ha segnato uno dei rigori con un cucchiaio. L'attaccante ha espresso la propria felicità per l'approdo agli ottavi:
Avevo detto che questa era la partita di una vita. Sono felice di aver scritto la storia.
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