L'Egitto riscrive la storia superando per la prima volta la fase a gironi dei Mondiali grazie al raggiungimento del secondo posto nel Gruppo G per differenza reti con il Belgio. Ai sedicesimi di finale sfideranno l'Australia.
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Egitto ai sedicesimi contro l’Australia: ma preoccupano le condizioni di Salah
L'ex attaccante della Fiorentina Momo Salah verrà sottoposto a degli accertamenti dopo essersi fermato nella sfida contro l'Iran
Ma c'è una notizia che tiene con il fiato sospeso i tifosi egiziani: l'ex viola Momo Salah è stato costretto a lasciare il campo al 57' nella sfida contro l'Iran dopo aver avvertito un fastidio. Il giocatore è rimasto in panchina con il ghiaccio sul bicipite femorale sinistro. L'attaccante verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti.
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