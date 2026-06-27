Il procuratore di Tommaso Berti, Angelo Rea, ha parlato così del suo assistito ai microfoni di Radio Sportiva:
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Berti, l’agente: “Poteva essere riscattato per 350 mila euro. Club di A su di lui”
C'erano tante squadre che hanno messo gli occhi su di lui, anche in Serie A, poi è arrivata la Cremonese
Firenze è stata quell'esperienza lontano da casa che lo ha formato tanto. La Fiorentina poteva riscattarlo per 350 mila euro e non l'ha fatto, il calcio richiede delle scelte. Ha capito che per fare il giocatore devi fare dei sacrifici. È stata un'esperienza formativa.
Il mercato—
C'erano tante squadre che hanno messo gli occhi su di lui, anche in Serie A. Poi è arrivata la Cremonese e abbiamo pensato che fosse la piazza giusta e il campionato migliore in una squadra che punta a vincere. Abbiamo accettato anche nel rispetto del Cesena data la bellissima offerta. Siamo contentissimi, ma prendiamo questa esperienza come un punto intermedio per la sua crescita e non come un punto d'arrivo.
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