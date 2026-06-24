Ex viola – Adesso è fatta: Tommaso Berti vola alla Cremonese. Le cifre

Tommaso Berti, ex gioiello non riscattato dalla Fiorentina, è ufficialmente il primo colpo estivo della Cremonese di Giampaolo

Redazione VN 24 giugno 2026 (modifica il 24 giugno 2026 | 19:50)

Tommaso Berti è stato senza dubbio uno dei giovani più interessanti ed esplosivi delle ultime due stagioni di Serie B. Il talentuoso centrocampista classe 2004 vanta anche un passato nel settore giovanile della Fiorentina, dove ha transitato per una stagione prima che il club gigliato, un po' a sorpresa, decidesse di non esercitare il riscatto.

Tornato al Cesena, il classe 2004 ha letteralmente spiccato il volo: nell'ultima annata ha trascinato i romagnoli a suon di grandi prestazioni, collezionando ben 4 gol e 7 assist. Un rendimento di altissimo livello che non è affatto passato sottotraccia, attirando le attenzioni delle big della categoria e trasformando il suo mancato riscatto a Firenze in un vero e proprio rimpianto di mercato.

Affare chiuso — Adesso per il trequartista dell'Under 21 è tempo di una nuova e ambiziosa avventura. Come riportato da Gianluca Di Marzio, è ormai fatta per il suo trasferimento alla Cremonese. L'operazione, che fino a ieri era in via di chiusura, si è sbloccata definitivamente e rappresenta il primo vero colpo ufficiale del nuovo direttore sportivo grigiorosso, Christian Botturi, arrivato a Cremona da poco più di una settimana.

Le cifre e il fattore Giampaolo — Il Cesena incasserà una cifra fissa pari a 2,5 milioni di euro più bonus. Berti si prepara così a diventare il perno della trequarti di Marco Giampaolo, che ha espresso una richiesta chiarissima alla sua dirigenza per avere il giocatore. Il tecnico punta a un'immediata risalita in Serie A e ha individuato nell'ex gioiellino della Primavera viola l'uomo di qualità perfetto per accendere la fantasia della Cremonese.