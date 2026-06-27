L'agente dell'ex Fiorentina Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli, ha parlato del futuro dell'attaccante sul rinnovo con l'Udinese ai microfoni di Sky Sport:
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Ag. Zaniolo sul futuro: “Parti in disaccordo. Stiamo discutendo sui termini”
L'agente dell'ex viola Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli, ha parlato del futuro dell'attaccante
La promessa di cercare una nuova intesa contrattuale nasce già dalla scorsa estate: il contratto è stato firmato negli ultimi minuti di mercato e non ci sarebbe stato tempo di discutere a lungo sui termini di ingaggio in caso di riscatto. Sia prima che dopo l'acquisto dell'Udinese a titolo definitivo dal Galatasaray abbiamo portato avanti una trattativa, che, al momento non vede le parti d'accordo. Stiamo negoziando su termini diversi, certamente più vicini ai parametri della realtà Udinese
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