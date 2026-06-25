Il futuro di Nico Gonzalez potrebbe essere ancora in Spagna. Secondo Tuttomercatoweb, nonostante l'Atletico Madrid non abbia esercitato il riscatto da 32 milioni di euro previsto dagli accordi con la Juventus, Diego Simeone vorrebbe trattenere l'ex esterno della Fiorentina.
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Simeone lo vuole, ma l’Atletico non lo riscatta: dove andrà Nico Gonzalez?
Nico Gonzalez continua dunque ad avere estimatori in Liga. Salvo sorprese, il suo futuro sembra destinato a essere lontano dalla Serie A
I Colchoneros starebbero preparando una nuova offerta, questa volta da circa 20 milioni di euro, con la possibile aggiunta di Alexander Sorloth, attaccante gradito alla Juventus e seguito anche dal Napoli.
Dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, Nico Gonzalez continua dunque ad avere estimatori in Liga. Salvo sorprese, il suo futuro sembra destinato a essere lontano dalla Serie A, con il ritorno definitivo in Spagna che resta l'ipotesi più concreta.
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