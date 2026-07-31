L'ex centrocampista della Fiorentina, Abdelhamid Sabiri, ha rifiutato un'offerta ufficiale del Samsunspor, che era intenzionato ad acquistarlo durante questa sessione di mercato estiva. Secondo quanto raccolto da Africafoot, il centrocampista offensivo marocchino, attualmente svincolato dopo la fine della sua esperienza in viola, si sta prendendo del tempo per valutare attentamente il suo prossimo passo professionale.

Concorrenza turca

Anche l'Eyüpspor è tra i club che hanno manifestato un interesse concreto per il nazionale marocchino. Il giocatore sta valutando attentamente questa possibilità, senza voler affrettare la decisione, poiché il campionato turco rappresenta attualmente una destinazione credibile per rilanciare la sua carriera.