La Juventus ha valutato anche Amrabat, ma alla fine la scelta è ricaduta sull'Ajax
Quarto cambio di casacca in 4 anni per Sofyan Amrabat. L'ultima esperienza era stata con il Betis di Pellegrini. Dopo essersi svincolato, Amrabat ha scelto di ripartire dalla sua Olanda, dall'Ajax. Secondo Fabrizio Romano, anche la Juventus aveva valutato l'ex mediano della Fiorentina, ma il marocchino ha mentenuto la parola data ai lancieri. Carnevali e Massara hanno poi ripiegato su Sarr, arrivato in prestito dal Tottenham.
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