La Juventus ha valutato anche Amrabat, ma alla fine la scelta è ricaduta sull'Ajax

Niccolò Meoni

Quarto cambio di casacca in 4 anni per Sofyan Amrabat. L'ultima esperienza era stata con il Betis di Pellegrini. Dopo essersi svincolato, Amrabat ha scelto di ripartire dalla sua Olanda, dall'Ajax. Secondo Fabrizio Romano, anche la Juventus aveva valutato l'ex mediano della Fiorentina, ma il marocchino ha mentenuto la parola data ai lancieri. Carnevali e Massara hanno poi ripiegato su Sarr, arrivato in prestito dal Tottenham.

Real Betis Balompie v Panathinaikos AO - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second Leg

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