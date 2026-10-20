Il motivo della visita dell'ex tecnico della Fiorentina
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Dopo la vittoria in trasferta per 3-1 contro la Fiorentina, il Como è tornato subito ad allenarsi al centro sportivo di Mozzate in vista dell'imminenteùsfida contro il Manchester United. A sorpresa, a margine della seduta di allenamento della squadra guidata da Cesc Fàbregas, si è presentato ai cancelli della struttura anche l'ex viola Stefano Pioli.
Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il motivo della visita inaspettata dell'allenatore al centro sportivo comasco è legato a un semplice aggiornamento professionale.
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