"Serve un programma federale, condiviso da Lega calcio e politica", il pensiero dell'ex tecnico gigliato
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A margine di una manifestazione a cui era ospite, l'ex c.t. ed allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha detto il suo pensiero riguardo alla crisi del calcio italiano (parole riprese da tuttomercatoweb.com):
Il calcio italiano ha bisogno di molto ottimismo. E' il momento in cui serve mettere al centro la tecnica per far crescere il bambino che pratica questo sport. Per quanto mi riguarda sotto i 14 anni abolirei la tattica, non serve a quell'età, devi spiazzare l'avversario con il gesto tecnico, non con altro. E' lì che bisogna lavorare. Serve assolutamente un programma federale a tal riguardo condiviso da tutte le componenti, Lega e politica in primis. Pensate alla pallavolo, era in crisi come il calcio adesso, ha preso tutti gli Under 20 e li ha fatti crescere seguendo un'idea ed un programma. Guardate dove sono ora.
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